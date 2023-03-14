Бебелин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелин Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1956

Отец: Бебелин Александр Федорович

Мать: Соколова Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.04.1986

Сын: Бебелин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бебелина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
26.08.1987

Сын: Бебелин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Бебелина Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Татьяна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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