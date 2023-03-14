Бебелин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1956
Рождение ребёнка
22.04.1986
Сын: Бебелин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бебелина Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1987
Мать ребёнка: Бебелина Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния