Папиашвили Нугзар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папиашвили Нугзар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.?.1988

Дочь: Нана

Мать ребёнка: Марехи

Рождение ребёнка
25.?.1990

Дочь: Нона

Мать ребёнка: Марехи

Рождение ребёнка
15.?.1992

Сын: Папиашвили Нугзар

Мать ребёнка: Марехи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суджашвили Важа

Мать ребёнка: Марехи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марехи

Смерть
Неизвестно
Грузия, Казбегский район, с.Сно
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