Папиашвили Нугзар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.?.1992
Сын: Папиашвили Нугзар
Мать ребёнка: Марехи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суджашвили Важа
Мать ребёнка: Марехи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марехи
Смерть
Неизвестно
Грузия, Казбегский район, с.Сно