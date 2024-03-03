Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти07.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Иван Аксёнович (Аксентьевич)
Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Николай Аксёнович (Аксентьевич)
Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Никита Аксёнович (Аксентьевич)
Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Прасковья Аксёновна (Аксентьевна)
Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия Аксёновна (Аксентьевна)
Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марья Аксёновна (Аксентьевна)
Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1868