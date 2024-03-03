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Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

07.01.1868

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Иван Аксёнович (Аксентьевич)

Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Николай Аксёнович (Аксентьевич)

Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Никита Аксёнович (Аксентьевич)

Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Прасковья Аксёновна (Аксентьевна)

Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евдокия Аксёновна (Аксентьевна)

Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марья Аксёновна (Аксентьевна)

Отец ребёнка: Аксён (Аксентий) Петрович

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксён (Аксентий) Петрович

Смерть
07.01.1868
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