Упорова Павла Ефимова 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУпорова Павла Ефимова

Упорова Павла Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Григорий Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1899

Сын: Упоров Иван Григорьев

Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1899
Рождение ребёнка
16.11.1902

Сын: Упоров Иван же Григорьев

Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1903

Сын: Упоров Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1904

Сын: Упоров Евграф Гаврилов

Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Упоров Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.