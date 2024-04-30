Упорова Павла Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1899
Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов
Смерть
1899
Рождение ребёнка
16.11.1902
Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
23.11.1903
Сын: Упоров Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1904
Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1910
Отец ребёнка: Упоров Григорий Иванов