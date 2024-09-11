Татьяна Агафонова 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Агафонова

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Агафон Сергеев

Мать: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Авксентьев

Рождение ребёнка
23.11.1868

Сын: Авксентьев Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Авксентьев

Рождение ребёнка
05.05.1871

Сын: Авксентьев Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Авксентьев

Рождение ребёнка
14.04.1874

Дочь: (Авксентьева) Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий Авксентьев

Смерть
Неизвестно

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