Татьяна Агафонова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Агафон Сергеев
Мать: Устинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Авксентьев
Рождение ребёнка
23.11.1868
Сын: Авксентьев Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Авксентьев
Рождение ребёнка
05.05.1871
Сын: Авксентьев Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Авксентьев
Рождение ребёнка
14.04.1874
Дочь: (Авксентьева) Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий Авксентьев
Смерть
Неизвестно