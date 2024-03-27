Ахмадуллина Камиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмадуллина Камиля

Ахмадуллина Камиля

Место рождения

Старо-Мусино, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

25.02.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Нигматулла ?

Мать: Хабибэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахмадуллина) Нурия

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Бракосочетание
1922

Муж: Ахмадуллин Гайбадулла

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Рождение ребёнка
18.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Рождение ребёнка
18.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Рождение ребёнка
13.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Рождение ребёнка
09.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Рождение ребёнка
01.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла

Смерть
25.02.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.