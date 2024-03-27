Ахмадуллина Камиля
Место рожденияСтаро-Мусино, Башкортостан, Россия
Дата рождения1900
Дата смерти25.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Нигматулла ?
Мать: Хабибэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахмадуллина) Нурия
Отец ребёнка: Ахмадуллин Гайбадулла
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
18.08.1928
Рождение ребёнка
18.10.1930
Рождение ребёнка
13.07.1933
Рождение ребёнка
09.01.1939
Рождение ребёнка
01.06.1942
Рождение ребёнка
1945
Смерть
25.02.1988