Степанова Елисавета Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1869
Сын: Степанов Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
06.07.1872
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
03.09.1882
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
12.10.1884
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Христина Феодорова
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно