Степанова Елисавета Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Елисавета Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1869

Сын: Степанов Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.07.1872

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.09.1882

Сын: Степанов Захарий Федоров

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1884

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Христина Феодорова

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Андрей Феодоров

Отец ребёнка: Степанов Фёдор Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Фёдор Николаев

Смерть
Неизвестно