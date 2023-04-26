Петраков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петраков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Петраков Григорий Григориевич

Мать ребёнка: не указана

Ольхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петраков Михаил? Григориевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно