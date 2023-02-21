Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1832

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Голубев Михаил

Отец ребёнка: Назар

Рождение ребёнка
1814

Сын: Голубев Андрей

Отец ребёнка: Назар

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Покровская Екатерина

Отец ребёнка: Назар

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Назар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Назар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назар

Смерть
1832
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