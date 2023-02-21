Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1832
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Голубев Михаил
Отец ребёнка: Назар
Рождение ребёнка
1814
Сын: Голубев Андрей
Отец ребёнка: Назар
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Покровская Екатерина
Отец ребёнка: Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назар
Смерть
1832