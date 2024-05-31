Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1779 и 1781
Дата смерти04.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781
Отец: Разин Андрей
Мать: Разина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разина Лукерья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1806
Бракосочетание
08.06.1821
Жена: Разина Ксения
Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1822
Дочь: (Разина) Александра
Мать ребёнка: Разина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Разин/Андреев Пётр Андреев/
Мать ребёнка: Разина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Андреев Яков
Мать ребёнка: Разина Ксения
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Андреев Иван
Мать ребёнка: Разина Ксения
Смерть
04.01.1835
Причина смерти: Расширение жилы на груди (расширение жилы - калька с лат. varix, отсюда например варикоз). Т.е. расширение вен или узлов на груди
Похороны
Неизвестно