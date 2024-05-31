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Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1779 и 1781

Дата смерти

04.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1779 и 1781

Отец: Разин Андрей

Мать: Разина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разина Лукерья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Колотилов / Разин / Андреев Спиридон Разин / Андреев/

Мать ребёнка: Разина Лукерья Федоровна

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
08.06.1821

Жена: Разина Ксения

Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1822

Дочь: (Разина) Александра

Мать ребёнка: Разина Ксения

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Разин/Андреев Пётр Андреев/

Мать ребёнка: Разина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Андреев Яков

Мать ребёнка: Разина Ксения

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Андреев Иван

Мать ребёнка: Разина Ксения

Смерть
04.01.1835
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Расширение жилы на груди (расширение жилы - калька с лат. varix, отсюда например варикоз). Т.е. расширение вен или узлов на груди
Похороны
Неизвестно

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