Дюкова Марья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Марья Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Дюков Василий Ефимов

Отец ребёнка: Дюков Ефим Емельянов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дюков Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Дюков Ефим Емельянов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дюков Александр Ефимов

Отец ребёнка: Дюков Ефим Емельянов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Ефим Емельянов

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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