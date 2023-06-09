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Юрцова Агриппина Степанова

Место рождения

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
01.10.1895

Муж: Юрцов Петр Дмитриев

Рождение ребёнка
06.07.1896

Дочь: Юрцова Анна Петрова

Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1910

Дочь: Юрцова Клавдия Петрова

Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1912

Дочь: Юрцова Мария Петрова

Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Юрцов Александр Петров

Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно