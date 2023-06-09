Юрцова Агриппина Степанова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1895
Муж: Юрцов Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
06.07.1896
Дочь: Юрцова Анна Петрова
Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
29.01.1910
Дочь: Юрцова Клавдия Петрова
Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
24.03.1912
Дочь: Юрцова Мария Петрова
Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
29.08.1913
Отец ребёнка: Юрцов Петр Дмитриев
Смерть
Неизвестно