Трутнева Макрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трутнев Григорий
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Трутнёв Николай
Отец ребёнка: Трутнев Григорий
Рождение ребёнка
14.10.1926
Дочь: Кутенко (Трутнева) Тамара
Отец ребёнка: Трутнев Григорий
Смерть
1928