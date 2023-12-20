Трутнева Макрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трутнева Макрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трутнев Григорий

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Трутнёв Николай

Отец ребёнка: Трутнев Григорий

Рождение ребёнка
14.10.1926

Дочь: Кутенко (Трутнева) Тамара

Отец ребёнка: Трутнев Григорий

Смерть
1928

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