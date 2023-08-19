Спиридон Лазарев
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Сын: Федор Спиридонов
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Гаврила Спиридонов
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Симеон Спиридонов
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно