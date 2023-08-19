Спиридон Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридон Лазарев

Спиридон Лазарев

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Лазарь

Мать: не указана

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Федор Спиридонов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Гаврила Спиридонов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Симеон Спиридонов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Игумново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Андреева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close