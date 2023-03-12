Туманская Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Туманский Федор Николаевич
Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Туманский Илларион Николаевич
Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Туманский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно