Туманская Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманская Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Туманский Федор Николаевич

Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Туманский Илларион Николаевич

Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Туманский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Туманский Николай Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманский Николай Антонович

Смерть
Неизвестно
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