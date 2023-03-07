Семенова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Парасковья Перфилова
Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Арина Перфилова
Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816