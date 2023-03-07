Семенова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Парасковья Перфилова

Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Арина Перфилова

Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Семенов Евдоким Перфилов

Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Семенов Петр Перфилов

Отец ребёнка: Семенов Перфил Петров

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Перфил Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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