Замурагина (Пискунова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замурагина (Пискунова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии

Дата рождения

26.01.1927

Дата смерти

05.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1927

Отец: Пискунов Пантелимон Никанорович

Мать: Пискунова Анна Никитична

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
06.06.1957

Дочь: Ясакова Галина Глебовна

Отец ребёнка: Замурагин Глеб Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Глебовна

Отец ребёнка: Замурагин Глеб Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замурагин Глеб Петрович

Смерть
05.08.1975
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