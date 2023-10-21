Замурагина (Пискунова) Татьяна Павловна
Место рожденияКрещёнка, Илишевский район, Башкирии
Дата рождения26.01.1927
Дата смерти05.08.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1927
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
06.06.1957
Дочь: Ясакова Галина Глебовна
Отец ребёнка: Замурагин Глеб Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Глебовна
Отец ребёнка: Замурагин Глеб Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1975