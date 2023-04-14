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Богданова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.06.1904

Муж: Богданов Николай Семенович

Восприемник
19.07.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 19.07.1904 Юхновщина Серафим Яковлевич Богданов Юхновщина отец крестьянин Яков Семенович Богданов мать жена Анисья Константиновна Богданова Колокол 2 крестьянин Василий Констан... Показать все
Восприемник
12.09.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.09.1904 Юхновщина Иван Никитич Федоров Юхновщина отец запасной рядовой 93 иркутского полка Никита Ефимович Федоров мать жена Александра Георгиевна крестьянин Никита Матвееви... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.

Сын: Богданов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Семенович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Родился Богданов Борис Николаевич (Юхновщина) Липет Димитрий Андрееевич Иванов крестьянин Пригородних Мария Васильевна Репина крестьянская девица Юхновщина Николай Семенович Богданов отец Юхновщина ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1908