Богданова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.06.1904
Восприемник
19.07.1904 ст.
Афанасьевская церковь 19.07.1904 Юхновщина Серафим Яковлевич Богданов Юхновщина отец крестьянин Яков Семенович Богданов мать жена Анисья Константиновна Богданова Колокол 2 крестьянин Василий Констан... Показать все
Восприемник
12.09.1904 ст.
Афанасьевская церковь 12.09.1904 Юхновщина Иван Никитич Федоров Юхновщина отец запасной рядовой 93 иркутского полка Никита Ефимович Федоров мать жена Александра Георгиевна крестьянин Никита Матвееви... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1908 ст.
Сын: Богданов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай Семенович
Родился Богданов Борис Николаевич (Юхновщина) Липет Димитрий Андрееевич Иванов крестьянин Пригородних Мария Васильевна Репина крестьянская девица Юхновщина Николай Семенович Богданов отец Юхновщина ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908