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Мезенцева Мария Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Мезенцев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1824 ст.
Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
15.08.1825 ст.

Дочь: Мезенцева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Мезенцев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Мезенцев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно