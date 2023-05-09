Мезенцева Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович
Место жительства
С 1824 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1825 ст.
Дочь: Мезенцева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Мезенцев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Мезенцев Василий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно