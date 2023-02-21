Бирюков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В метрической книге записан как Берюков.
Рождение ребёнка
26.02.1905 ст.
Дочь: Бирюкова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Бирюкова Екатерина Прокопьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Новосельцево, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
На 1905 год - крестьянин села Ак-Шеих Ак-Шейхской волости Перекопского уезда Таврической губернии (ныне - село Новосельцево Джанкойского района республики Крым)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно