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Бирюков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

В метрической книге записан как Берюков.
Рождение ребёнка
26.02.1905 ст.

Дочь: Бирюкова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Бирюкова Екатерина Прокопьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Новосельцево, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
На 1905 год - крестьянин села Ак-Шеих Ак-Шейхской волости Перекопского уезда Таврической губернии (ныне - село Новосельцево Джанкойского района республики Крым)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Екатерина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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