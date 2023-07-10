Бяков Демид Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Демид Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Бяков Кондрат Николаевич

Мать: не указана

Дата высислена исходя из записи о рождении дочери Марии в 1894 году Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Поручитель
18.04.1882
На свадьбе Сухих из Соинского починка Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 74 разворот 190
Рождение ребёнка
11.10.1890

Дочь: Параскева Демидовна

Мать ребёнка: Бякова Дарья Николаевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Бяков Георгий Демидович

Мать ребёнка: Бякова Дарья Николаевна

Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Мария Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Теска - Трубачева Мария Демидовна? Восприемник - Мавра Михайловна Малых Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Восприемник
16.02.1894
При рождении Павла Варфоломеевича Бякова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манефа Демидовна

Мать ребёнка: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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