Бяков Демид Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: Бяков Кондрат Николаевич
Мать: не указана
Дата высислена исходя из записи о рождении дочери Марии в 1894 году Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Поручитель
18.04.1882
На свадьбе Сухих из Соинского починка Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 74 разворот 190
Рождение ребёнка
11.10.1890
Дочь: Параскева Демидовна
Мать ребёнка: Бякова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
03.04.1892
Мать ребёнка: Бякова Дарья Николаевна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Мария Демидовна
Мать ребёнка: не указана
Теска - Трубачева Мария Демидовна? Восприемник - Мавра Михайловна Малых Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Восприемник
16.02.1894
При рождении Павла Варфоломеевича Бякова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манефа Демидовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякова Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно