Дорохин (Dorohin) Парамон Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорохин (dorohin) Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Дорохин Моисей Парамонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1888
Сын: Дорохин Dorohin Игнат Парамонович
Мать ребёнка: ?
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Парамоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Парамоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно