Дорохин (Dorohin) Парамон Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорохин (Dorohin) Парамон Александров

Дорохин (Dorohin) Парамон Александров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорохин (dorohin) Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Дорохин Моисей Парамонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Дорохин Dorohin Игнат Парамонович

Мать ребёнка: ?

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Парамоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Парамоновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close