Юсупов Ахматжан Хайбулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Юсупов Хайбулла Йосыф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Юсупов Мухамматжан Ахматжан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Юсупов Мухаммматзариф Ахматжан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бибигазиза Ахматжан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Бибигафифабану Ахматжан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно