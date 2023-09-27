Юсупов Ахматжан Хайбулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Ахматжан Хайбулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Юсупов Хайбулла Йосыф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Юсупов Мухамматжан Ахматжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Юсупов Мухаммматзариф Ахматжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бибигазиза Ахматжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Бибигафифабану Ахматжан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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