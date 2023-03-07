Бикташев Накий Абдулкарамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикташев Накий Абдулкарамович

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Место рождения

Улькунды, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.03.1926

Дата смерти

29.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Улькунды, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1951 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1951
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1954 по 1979
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1979 по 1984
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.10.1984
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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