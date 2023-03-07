Бикташев Накий Абдулкарамович
Место рождения
Дата рождения19.03.1926
Дата смерти29.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1951
Место жительства
С 1954 по 1979
Место жительства
С 1979 по 1984
Смерть
29.10.1984