Ленева (Баранова) Ксения Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленева (Баранова) Ксения Романовна

Место рождения

Фрязино, Фрязино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленев Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
09.06.1872

Дочь: Ленева Акинина Михайловна

Отец ребёнка: Ленев Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
04.06.1874

Сын: Ленев Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Ленев Михаил Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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