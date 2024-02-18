Ленева (Баранова) Ксения Романовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1872
Дочь: Ленева Акинина Михайловна
Отец ребёнка: Ленев Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
04.06.1874
Отец ребёнка: Ленев Михаил Артемьевич
Смерть
Неизвестно