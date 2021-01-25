Воеводский Анатолий Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1945
Дата смерти25.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1945
Рождение ребёнка
24.05.1971
Сын: Воеводский Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Воеводская Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
09.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воеводская Надежда Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.2021