Воеводский Анатолий Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводский Анатолий Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1945

Дата смерти

25.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1945

Отец: Воеводский Станислав Семенович

Мать: Воеводская Викта Викторовна

Рождение ребёнка
24.05.1971

Сын: Воеводский Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Воеводская Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
09.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воеводская Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводская Надежда Викторовна

Смерть
25.01.2021
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