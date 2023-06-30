Kolt Jaan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKolt Jaan

Kolt Jaan

Место рождения

Haaslava Uniküla

Дата рождения

28.02.1825

Дата смерти

03.03.1913

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1825

Отец: Kolt Johan

Мать: Kolt Liis

Haaslava Uniküla
Бракосочетание
1857

Жена: не указана

Kambja kirik
Рождение ребёнка
28.09.1859

Дочь: Voltri Anna

Мать ребёнка: не указана

Haaslava Kitseküla
Работа или профессия
Неизвестно
taluperemees
Крещение
Неизвестно
Võnnu kirik
Смерть
03.03.1913
Haaslava Kitseküla
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close