Kolt Jaan
Место рожденияHaaslava Uniküla
Дата рождения28.02.1825
Дата смерти03.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1825
Отец: Kolt Johan
Мать: Kolt Liis
Haaslava Uniküla
Бракосочетание
1857
Жена: не указана
Kambja kirik
Рождение ребёнка
28.09.1859
Дочь: Voltri Anna
Мать ребёнка: не указана
Haaslava Kitseküla
Работа или профессия
Неизвестно
taluperemees
Крещение
Неизвестно
Võnnu kirik
Смерть
03.03.1913
Haaslava Kitseküla