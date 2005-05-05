Ледик Тимофеева Вера Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледик Тимофеева Вера Евдокимовна

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Место рождения

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

13.08.1939

Дата смерти

05.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.06.1962

Дочь: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.05.1964

Дочь: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.05.2005
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