Ледик Тимофеева Вера Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения13.08.1939
Дата смерти05.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1962
Дочь: Ледик Тимофеева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.05.1964
Дочь: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.05.2005