Шишков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1887
Дочь: Власова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишков Максим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жигалова Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно