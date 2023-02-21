Шишков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1887

Дочь: Власова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Максим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигалова Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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