Лобатовкин Алексей (Леонид) Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1937
Дата смерти29.09.1974
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1937
Отец: Лобатовкин Филипп Иванович
Мать: Лобатовкина Елена
Рождение ребёнка
02.10.1959
Сын: Лобатовкин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Лобатовкина Тамара Егоровна
Усть-Каменка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.09.1974
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область