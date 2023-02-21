Лобатовкин Алексей (Леонид) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобатовкин Алексей (Леонид) Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1937

Дата смерти

29.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1937

Отец: Лобатовкин Филипп Иванович

Мать: Лобатовкина Елена

Рождение ребёнка
02.10.1959

Сын: Лобатовкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Лобатовкина Тамара Егоровна

Усть-Каменка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.09.1974
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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