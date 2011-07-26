Рукавицын Георгий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавицын Георгий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2011

Отец: Рукавицын Евгений Георгиевич

Мать: Рукавицына Кристина Павловна

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