(Долина) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Долин Михаил Захарович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1906
Муж: не указан
Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906