(Долина) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Марфа Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Долин Михаил Захарович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1906

Муж: не указан

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1906
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