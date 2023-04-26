Амбарников Иван
Место рожденияРоссия
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Амбарников Николай
Мать: Амбарникова Анна
Россия
Рождение ребёнка
24.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амбарникова Вера
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амбарникова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амбарникова Вера
Смерть
Неизвестно