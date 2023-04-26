Амбарников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбарников Иван

Место рождения

Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Амбарников Николай

Мать: Амбарникова Анна

Россия
Рождение ребёнка
24.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амбарникова Вера

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амбарникова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амбарникова Вера

Смерть
Неизвестно