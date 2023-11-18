Подшивайленко Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивайленко Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Сын: Пошивайленко Климент Михайлович

Мать ребёнка: Подшивайленко Анисья Ивановна

Место жительства
1906 ст.
Крестьянин Воронежской губернии Валуйского уезда слободы Волоконовки (так в документе).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивайленко Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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