Подшивайленко Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Сын: Пошивайленко Климент Михайлович
Мать ребёнка: Подшивайленко Анисья Ивановна
Место жительства
1906 ст.
Крестьянин Воронежской губернии Валуйского уезда слободы Волоконовки (так в документе).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно