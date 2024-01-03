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Волхонская Соломония Абрамова

Место рождения

д. Коломнино

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: (Волхонская) Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Бракосочетание
12.11.1893

Муж: Волхонский Семён Михайлов

Рождение ребёнка
01.01.1903

Дочь: Бочкова (Волхонская) Матрёна Семенова

Отец ребёнка: Волхонский Семён Михайлов

Смерть
Неизвестно

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