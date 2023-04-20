Сербат Иван Петрович 19.01.1983 — найти родственников по фамилии на Familio

Сербат Иван Петрович

Автор
ИС
Сербат И.

мужской, родился 19.01.1983, Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Супруги
Сербат (Дадыка) Александра Викторовна23.08.1987 г.р.
Дети
Сербат Сергей Иванович11.12.2007 г.р.
Сербат Олег Иванович13.06.2013 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сербат (Дадыка) Александра Викторовна

Рождение ребёнка
11.12.2007

Сын: Сербат Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сербат (Дадыка) Александра Викторовна

Рождение ребёнка
13.06.2013

Сын: Сербат Олег Иванович

Мать ребёнка: Сербат (Дадыка) Александра Викторовна

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