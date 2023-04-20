Сербат Иван Петрович
мужской, родился 19.01.1983, Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Супруги
Сербат (Дадыка) Александра Викторовна23.08.1987 г.р.
Дети
Сербат Сергей Иванович11.12.2007 г.р.
Сербат Олег Иванович13.06.2013 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2007
Мать ребёнка: Сербат (Дадыка) Александра Викторовна
Рождение ребёнка
13.06.2013
Сын: Сербат Олег Иванович
Мать ребёнка: Сербат (Дадыка) Александра Викторовна