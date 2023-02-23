Пентюхина Марфа Балина
Место рожденияДеревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
30.10.1863
Смерть
До 1864
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область