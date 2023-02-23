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Пентюхина Марфа Балина

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Место рождения

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Анновка , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
30.10.1863

Муж: Пентюхин Андрей Дмитриевич

Смерть
До 1864
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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