Кашкаров Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1893 ст.
Дата смерти?.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1893 ст.
Бракосочетание
До 1923
Жена: Кашкарова Татьяна
Развод
13.01.1924
Жена: Кашкарова Татьяна
Рождение ребёнка
26.11.1936
Сын: Кашкаров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кашкарова Антонина Петровна
Бракосочетание
19.12.1936
Эвакуация
16.06.1942
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В течении трех лет в эвакуации жили в сёлах и деревнях Тетюшинского района Долиновка, Урюм, Пищемары.
Смерть
?.07.1984
2 или 4 июля 1984 года