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Кашкаров Михаил Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.03.1893 ст.

Дата смерти

?.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1893 ст.

Отец: Кашкаров Алексей Петрович

Мать: Кашкарова Елизавета Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
До 1923

Жена: Кашкарова Татьяна

Развод
13.01.1924

Жена: Кашкарова Татьяна

Рождение ребёнка
26.11.1936

Сын: Кашкаров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кашкарова Антонина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
19.12.1936

Жена: Кашкарова Антонина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эвакуация
16.06.1942
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В течении трех лет в эвакуации жили в сёлах и деревнях Тетюшинского района Долиновка, Урюм, Пищемары.
Смерть
?.07.1984
Москва, город федерального значения Москва
2 или 4 июля 1984 года
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