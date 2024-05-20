Бурмистрова Елена Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1740 по 1742
Рождение ребёнка
С 1741 по 1743
Сын: Бурнистов Ларион Иванович
Отец ребёнка: Бурмистров Иван Архипович
Место жительства
Около 1778
в с.Грязново, Алт. край
Смерть
После 1778
с.Грязново, Алт. край