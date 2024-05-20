Бурмистрова Елена Козминична Около 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурмистрова Елена Козминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1719 по 1722 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1740 по 1742

Муж: Бурмистров Иван Архипович

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1741 по 1743

Сын: Бурнистов Ларион Иванович

Отец ребёнка: Бурмистров Иван Архипович

Поротниково, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Около 1778
в с.Грязново, Алт. край
Смерть
После 1778
с.Грязново, Алт. край

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