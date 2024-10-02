Комисар Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комисар Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Комисар Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Мать ребёнка: Комисар Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Комисар Меланья

Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Комисар Меланья

Смерть
До 1958

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