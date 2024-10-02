Комисар Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Комисар Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Мать ребёнка: Комисар Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Комисар Меланья
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Комисар Меланья
Смерть
До 1958