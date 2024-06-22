Зенкина (Крысина) Александра Ивановна 21.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенкина (Крысина) Александра Ивановна

Место рождения

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

нр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935

Отец: Крысин Иван Петрович

Мать: Крысина (Аксенова) Мария Федоровна

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенкин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Зенкин Иван Иванович

Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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