Зенкина (Крысина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.11.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зенкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зенкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Зенкин Иван Иванович
Павелец, Скопинский муниципальный район, Рязанская область