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Михайлова Настасья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.10.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1866 ст.

Отец: Матвеев Михаил

Мать: Никонова Вера

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
06.10.1866 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
крестная Параскева Семенова
Бракосочетание
19.02.1888 ст.

Муж: Дмитриев Александр

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетель Карп Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1890 ст.

Дочь: Александрова Ольга

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Александрова Анастасия

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Александров Николай

Отец ребёнка: Дмитриев Александр

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно