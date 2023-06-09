Михайлова Настасья
Место рождения
Дата рождения04.10.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1866 ст.
Отец: Матвеев Михаил
Мать: Никонова Вера
Крещение
06.10.1866 ст.
крестная Параскева Семенова
Бракосочетание
19.02.1888 ст.
Муж: Дмитриев Александр
Свидетель Карп Михайлов
Рождение ребёнка
06.07.1890 ст.
Дочь: Александрова Ольга
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Александрова Анастасия
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Рождение ребёнка
1909 ст.
Сын: Александров Николай
Отец ребёнка: Дмитриев Александр
Смерть
Неизвестно