Вергоц Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВергоц Александр Александрович

Вергоц Александр Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1988

Дочь: Михалькевич Алеся Александровна

Мать ребёнка: Вергоц Валентина Петровна

Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.1991

Сын: Вергоц Сергей Александрович

Мать ребёнка: Вергоц Валентина Петровна

Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вергоц Валентина Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close