Вергоц Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1964
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1988
Дочь: Михалькевич Алеся Александровна
Мать ребёнка: Вергоц Валентина Петровна
Барановичи, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.1991
Сын: Вергоц Сергей Александрович
Мать ребёнка: Вергоц Валентина Петровна
Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно