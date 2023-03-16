Чашкина (Попова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1912
Рождение ребёнка
13.06.1933
Дочь: Васильева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чашкина Нина Егоровна
Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чашкин Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахманова Раиса Георгиевна
Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чашкин Егор Иванович
Смерть
Неизвестно