Чашкина (Попова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашкина (Попова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1912

Отец: Попов Василий Агафонович

Мать: Попова Агафья Меркурьевна

Рождение ребёнка
13.06.1933

Дочь: Васильева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чашкина Нина Егоровна

Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чашкин Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахманова Раиса Георгиевна

Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Чашкин Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чашкин Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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