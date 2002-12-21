Кардакова (Коврижных) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.06.1918
Дата смерти21.12.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1918
Отец: Коврижных Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1949
Дочь: Ронжина Тамара Ефимовна
Отец ребёнка: Кардаков Ефим Ильич
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.?
Дочь: Злобина Галина Ефимовна
Отец ребёнка: Кардаков Ефим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кардаков Ефим Ильич
Смерть
21.12.2002
Шарья, город Шарья, Костромская область