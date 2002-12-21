Кардакова (Коврижных) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКардакова (Коврижных) Ольга Ивановна

Кардакова (Коврижных) Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

28.06.1918

Дата смерти

21.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1918

Отец: Коврижных Иван

Мать: не указана

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1949

Дочь: Ронжина Тамара Ефимовна

Отец ребёнка: Кардаков Ефим Ильич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.?

Дочь: Злобина Галина Ефимовна

Отец ребёнка: Кардаков Ефим Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардаков Ефим Ильич

Смерть
21.12.2002
Шарья, город Шарья, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close