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Dahlinger Christian

Место рождения

Александровская колония Новг. губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Dahlinger Friedrich

Мать: Dahlinger (Erhardt) Regina

Бракосочетание
03.10.1860

Жена: Dahlinger (Schmidt) Catharina Elisabeth

Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Dahlinger Georg Peter

Мать ребёнка: Dahlinger (Schmidt) Catharina Elisabeth

Рождение ребёнка
22.10.1864

Сын: Dahlinger Friedrich Peter

Мать ребёнка: Dahlinger (Schmidt) Catharina Elisabeth

Смерть
Неизвестно

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