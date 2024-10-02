Dahlinger Christian
Место рожденияАлександровская колония Новг. губ.
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Dahlinger Friedrich
Бракосочетание
03.10.1860
Рождение ребёнка
20.10.1861
Мать ребёнка: Dahlinger (Schmidt) Catharina Elisabeth
Рождение ребёнка
22.10.1864
Сын: Dahlinger Friedrich Peter
Мать ребёнка: Dahlinger (Schmidt) Catharina Elisabeth
Смерть
Неизвестно