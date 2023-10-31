Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Шитко) Иоланта Янова
(Шитко) Иоланта Янова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Шитко Януш Александров
1928 г.р.
Мать
Шитко Халина
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Шитко Януш Александров
Мать:
Шитко Халина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия