(Шитко) Иоланта Янова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шитко) Иоланта Янова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Шитко Януш Александров

Мать: Шитко Халина

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