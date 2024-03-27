Сабит Сайфулла Улы Чукуш
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1849
Отец: Сайфулла Исламов Сайпуч
Мать: Бадихана Валитова
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
1878
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1879
Сын: Галлям Сабит Улы
Мать ребёнка: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1881
Сын: Габделхак Сабит Улы
Мать ребёнка: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шамсикамал Сабит Улы
Мать ребёнка: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно