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Сабит Сайфулла Улы Чукуш

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Сайфулла Исламов Сайпуч

Мать: Бадихана Валитова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
1878

Жена: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1879

Сын: Галлям Сабит Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1881

Сын: Габделхак Сабит Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шамсикамал Сабит Улы

Мать ребёнка: Сарвизямал Мухаметшарип Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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