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Абубакир Абдулгафаров

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Абдулгафар Бикбулатов

Мать: Шамсизямала

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Газида Абубакирова

Мать ребёнка: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зайнан Абубакирова

Мать ребёнка: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Сын: Мухаметшакир Абубакиров

Мать ребёнка: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Садритдин Абубакиров

Мать ребёнка: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зиятдин Абубакирович

Мать ребёнка: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Аммугульсина Абубакировна

Мать ребёнка: Фахриниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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