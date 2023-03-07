Абубакир Абдулгафаров
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Абдулгафар Бикбулатов
Мать: Шамсизямала
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Газида Абубакирова
Мать ребёнка: Фахриниса
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зайнан Абубакирова
Мать ребёнка: Фахриниса
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Фахриниса
Рождение ребёнка
1889
Сын: Садритдин Абубакиров
Мать ребёнка: Фахриниса
Рождение ребёнка
1893
Сын: Зиятдин Абубакирович
Мать ребёнка: Фахриниса
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Аммугульсина Абубакировна
Мать ребёнка: Фахриниса
Место жительства
Неизвестно