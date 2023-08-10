Сивкова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивкова Анастасия Васильевна

Сивкова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окулов Василий Иосифович

Мать: Окулова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивков Анатолий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сивков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трапезникова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close