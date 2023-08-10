Сивкова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сивков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трапезникова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Сивков Анатолий Макарович
Смерть
Неизвестно